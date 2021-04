Od wieszcza po marszałka

W poprzednich latach we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji odrestaurowano m.in. grób rodziny Makowskich oraz Olgi Boznańskiej. W nagrobku malarki wymieniono zniszczoną stelę z inskrypcją.

Prace konserwatorskie objęły też nagrobki: Bronisława Piłsudskiego oraz Heleny i Alfreda Paderewskich. Co ciekawe, podczas prac przy tym ostatnim nie został uszkodzony rosnący przy nagrobku krzak dzikiej róży. Roślina została tam przywieziona przez wybitnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego z rodzinnego domu i zasadzona po śmierci syna Alfreda.

W 2020 r. instytucja ta miała do dyspozycji 8,4 mln zł, w tym roku to kwota ok. 10,3 mln zł. Instytut finansuje prace związane z konserwacją zabytków związanych z historią Polski, m.in. w USA, Francji, na Ukrainie, Litwie, Mołdawii, Gruzji, ale też w Zambii.