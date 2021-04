Śledztwo w sprawie tajemniczej zbrodni

W okresie od 29 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r. prokurator zarządził przeprowadzenie ekshumacji szczątków ludzkich. Ustalił on, że należą one do 35 osób, w tym 16 kobiet, 3 mężczyzn i 14 dzieci w wieku od ok. 6 miesięcy do 14 lat, w przypadku dwóch pokrzywdzonych nie zidentyfikowano ich płci ani wieku.