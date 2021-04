Ring wolny, czyli bitwa o IPN

Do 22 kwietnia zostanie ogłoszona lista osób, które przejdą do kolejnego etapu. Na 27 kwietnia zaplanowane zostało jawne ich przesłuchanie przez członków Kolegium IPN, następnie odbędzie się tajne głosowanie, które ma wskazać właściwego kandydata. Jego nazwisko trafi do marszałka Sejmu. Prezes IPN może zostać powołany na pięcioletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.