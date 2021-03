Zbiórka na odnowę krzyży z kwatery "Zośki"

Biały brzozowy krzyż jest do dziś symbolem Kwatery Batalionu Armii Krajowej "Zośka" – pierwszej kwatery żołnierzy Armii Krajowej na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, w której na początku kwietnia 1943 r. został pochowany Jan Bytnar „Rudy".

Wszystkie krzyże co 3-4 lata muszą być wymieniane ze względu na nietrwałość tego materiału. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów "Zośka" i "Parasol" od ponad 30 lat sprawuje pieczę nad kwaterą, prowadząc co roku dwie kwesty: 1 sierpnia i 1 listopada, które służą m. in. pokryciu kosztów utrzymania kwatery, w tym jej remontów.