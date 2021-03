Kolejne zbrodnie nieosądzone

W ten sposób zostało zakończone postępowanie byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zostało na nowo podjęte w 2015 r. Śledztwo dotyczyło zamordowania w czerwcu 1941 roku co najmniej kilkudziesięciu mieszkańców kilkunastu miejscowości powiatu Bielska Podlaskiego m.in. w Brańsku, Boćkach, Ciełuszkach, Wyszki, Knorydy, Zubowo, Mień, Reduty, Sobiatyn, Orla, Dubno, Kowale. W sumie obejmowało dokonanie łącznie ponad 280 niemieckich zbrodni wojennych, dokonanych w okresie od końca czerwca 1941 roku do sierpnia 1944 roku na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie. Obejmowało zabójstwa osób cywilnych i jeńców wojennych, deportowaniu ludzi do przymusowej pracy w Niemczech, osadzaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych. Zdaniem prokuratora IPN polityka funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej podyktowana była zamiarem wyniszczenia członków narodu polskiego, żydowskiego, rosyjskiego i białoruskiego.

