Polscy weterani wezmą udział w paradzie zwycięstwa w Londynie

Zaproszenie ich do udziału w uroczystościach, to – jak wynika z artykułów brytyjskich mediów – rekompensata, za pominięcie żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie w udziale w paradzie zwycięstwa, zorganizowanej w 1946 roku. Uczestniczyli w nich tylko przedstawiciele komunistycznej władzy.

Przewidziana jest ich ekspozycja w muzeum, ale także ustawienie ich na wybrzeżu morza, dzięki czemu wkomponują się w angielskie niebo. Wystawa będzie pokazywana od maja do października 2020 roku. Przewidywane przystanki angielskiej instalacji to m.in. Londyn, RAF Norholt, Southampton, Portsmouth, Coventry, Biggin Hill, Dover, Duxford i miejsca pamięci w hrabstwach Essex, Kent, Sussex i Hampshire. W Polsce wystawa będzie pokazywana w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

Kulminacją projektu będzie przystanek wystawy w Muzeum Bitwy o Anglię – The Battle of Britain Bunker w Uxbridge w Londynie, we wrześniu 2020 r. Autor projektu poszukuje sponsorów do realizacji wystawy, prowadzona jest też zbiórka crowdfundingowa na www.polakpotrafi.pl.