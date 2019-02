Kompromis w POLIN. Niebawem konkurs

W przyszłym tygodniu minister kultury ogłosi konkurs na dyrektora Muzeum POLIN. Obowiązki dyrektora pełni teraz Zygmunt Stępiński.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, miasto stołeczne Warszawa i ministerstwo kultury osiągnęły porozumienie w sprawie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Poniżej dalsza część artykułu

"Uzgodnione zasady przeprowadzenia konkursu respektują zapisy umowy założycielskiej oraz statutu Muzeum POLIN. Gwarantują transparentność i obiektywizm oraz równy wpływ wszystkich trzech założycieli Muzeum POLIN na wybór dyrektora na nową kadencję" - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia ŻIH.

Ogłoszenie przez szefa resortu kultury konkursu w prasie i na stronie internetowej MKiDN nastąpi w przyszłym tygodniu - podał z kolei resort kultury. Jak napisał na twiiterze Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy, konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 kwietnia.

- Przez ostatnie kilka tygodni prowadziliśmy intensywne negocjacje w gronie założycieli Muzeum – informuje Piotr Wiślicki przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. - W ich toku każda ze stron przedstawiała swoje argumenty i propozycje w odniesieniu do procedury wyboru dyrektora Muzeum POLIN. Osiągnięty kompromis uwzględnia zapisy umowy założycielskiej gwarantujące założycielom równy podział głosów w komisji konkursowej. Porozumieliśmy się także w sprawie powierzenia na czas konkursu obowiązków pełniącego dyrektora jednemu z zastępców prof. Dariusza Stoli. Pan premier Gliński powołał na to stanowisko Zygmunta Stępińskiego, zgodnie z propozycją Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. Profesor Dariusz Stola przyjął ze zrozumieniem to rozwiązanie i zapowiedział, że wystartuje w konkursie. Chciałbym również zauważyć, że osiągnięty kompromis jest jeszcze jednym dowodem, że Muzeum POLIN zostało zbudowane na idei dialogu i porozumienia – dodał Piotr Wiślicki.

Założyciele muzeum uzgodnili, że do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki dyrektora placówki pełnić będzie Zygmunt Stępiński – zajmujący od 2012 r. stanowisko zastępcy dyrektora w Muzeum POLIN. Stępiński jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związany z działalnością społeczną organizacji żydowskich w Polsce i za granicą. W latach 80. zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. W Muzeum POLIN od 2012 r. jako zastępca dyrektora nadzoruje pracę działów: edukacji, komunikacji oraz sprzedaży i marketingu. Jest współtwórcą sukcesów frekwencyjnych i programowych tej instytucji.

"W toku konsultacji z Ministerstwem Kultury i miastem stołecznym Warszawą uznano, że piętnastoosobowa komisja konkursowa będzie składać się z przedstawicieli założycieli Muzeum POLIN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie ŻIH), Rady Muzeum POLIN, związków zawodowych działających w Muzeum POLIN, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealnych oraz środowisk żydowskich. Aby zachować pełną transparentność, obiektywizm i niepodważalność wyboru kandydata wszystkie strony uzgodniły, że osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora Muzeum POLIN na czas procedury konkursowej nie będą sprawować funkcji pełniącego obowiązki dyrektora w tej instytucji" - informuje Stowarzyszenie ŻIH.

W poniedziałek poinformowano, że minister kultury nie przedłuży kontraktu dotychczasowemu dyrektorowi placówki prof. Dariuszowi Stola, który został powołany na szefa Muzeum POLIN 1 marca 2014 r. z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister kultury może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Dariusz Stola zapowiedział, że weźmie udział w konkursie.