Ważna pielgrzymka i przełomowy czerwiec ’89

W czerwcu zostanie przypomniana rocznica wyborów w 1989 roku, które częściowo odsunęły komunistów od władzy, oraz pielgrzymka Jana Pawła II.

Biuro programu Niepodległa przypomni obydwa wydarzenia w trakcie zorganizowanego na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie koncertu muzycznego. Zostanie on zorganizowany 2 czerwca.

– W koncercie wezmą udział znani artyści. W trakcie widowiska postarają się połączyć obydwa wydarzenia – pielgrzymkę do Polski z 1979 roku Jana Pawła II oraz wybory z 4 czerwca 1989 roku. Postaramy się tak go wyważyć, aby uczestnicy wiedzieli, że koncert jest dla każdej osoby, dla której są to ważne daty – powiedział nam Kamil Wnuk z biura Niepodległej.

Rocznica wizyty Jana Pawła II upamiętniona zostanie dodatkowo cyklem plenerowych koncertów fortepianowych w ośmiu miastach, które w 1979 r. odwiedził Jan Paweł II, oraz wystawami „Polski album rodzinny: Wielka pielgrzymka" prezentującymi zdjęcia Polaków z papieżem. Będą one eksponowane na dworcach PKP w miastach, które odwiedził papież Polak w czasie swojej pierwszej pielgrzymki.

4 czerwca w Gdańsku wokół pomnika Poległych Stoczniowców stanie zaś okrągły stół, przy którym podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności. W ten sposób samorządowcy świętować będą 30. rocznicę wyborów parlamentarnych, które odsunęły komunistów od władzy.

Kilka dni temu zawiązany został komitet organizacyjny, który będzie odpowiadał za przygotowanie tych obchodów. W jego skład weszli przedstawiciele organizacji skupiających samorządowców, a także prezydenci największych miast, m.in. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, Tadeusz Truskolaski – Białegostoku, Jacek Majchrowski – Krakowa, Hanna Zdanowska – Łodzi, Jacek Jaśkowiak – Poznania, Tadeusz Ferenc – Rzeszowa, Jacek Sutryk – Wrocławia.

Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska, zapowiedziała, że spotkanie w Gdańsku ma służyć temu, „aby wspólnie z samorządowcami zastanowić się nad wyzwaniami dla współczesnej Polski".

– Wyzwań dla samorządów, od najmniejszej gminy do największych, bo to wszystko tworzy naszą ojczyznę, jaką jest Rzeczpospolita. Drugi filar tych obchodów to odwołanie się do komitetów obywatelskich. Powstały one równo 30 lat temu i spowodowały również obywatelskie odrodzenie Polski poprzez różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. To jest poza samorządami sól naszej ziemi – powiedziała.

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego postanowili, że do Komitetu Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności zaproszeni zostaną wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu bez względu na to, którą stronę reprezentowali w 1989 r.

Główne obchody zaplanowane są na 4 czerwca. Wtedy o godz. 12 w całej Polsce zabrzmi hymn narodowy. Jak zadeklarowała prezydent Dulkiewicz, wspólnie z przedstawicielami samorządów przygotowana będzie Deklaracja Wolności i Solidarności, która zostanie podpisana przy okrągłym stole otaczającym pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 w Gdańsku.

Święto Wolności i Solidarności będzie trwało od 1 do 11 czerwca. W tym czasie będzie się odbywać wiele wydarzeń organizowanych przez samorządy, podczas których – jak planują organizatorzy – „podkreślane będzie, jak ważne były dla Polski pierwsze wolne wybory 1989 roku".

