Nawalny ze specjalną nagrodą Karskiego

"Nagrodę przyznajemy w czasie ogłoszenia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Braterstwa z inicjatywy papieża Franciszka przytaczając jego słowa: „Dziś nie ma czasu na obojętność. [...] Nie możemy umyć rąk. Z dystansem, z lekceważeniem, z pogardą. Albo będziemy braćmi, albo wszystko się rozpadnie. To jest granica. Jest to granica, na której musimy budować. Jest to wyzwanie naszego stulecia, wyzwanie naszych czasów?" - napisali przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego.