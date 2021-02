Milion na pomoc dla kombatantów

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na podstawie którego środki trafią do organizacji pomagających kombatantom. – Dopóki trwa zagrożenie epidemiczne, nie zabraknie środków na akcje mające na celu ochronę życia i zdrowia podopiecznych Urzędu – zapewnia szef urzędu Jan Józef Kasprzyk.

Zostaną z nich sfinansowane programy "Obiady dla bohaterów podczas epidemii", "Zawsze z Wami – Bohaterami III", "Zostań w domu – posiłek dla kombatanta zimą", "Pomagamy zasłużonym dla naszej wolności", "Bądźmy solidarni – wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej". Milion złotych otrzymają 23 organizacje pozarządowe na realizację inicjatyw, w ramach których, w związku z epidemią koronawirusa do weteranów II wojny światowej, opozycjonistów z czasów PRL oraz ofiar represji wojennych i powojennych dowożone będą ciepłe posiłki, paczki żywnościowe, a także płyny dezynfekcyjne, maseczki i inne środki ochrony osobistej.

W poprzednim roku na podobny cel zostało przeznaczonych dwa miliony złotych. - Do konkursu ponownie przystąpiły organizacje, z którymi współpracujemy od początku trwania epidemii, takie jak Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera", Związek Sybiraków, Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, Fundacja Wspólnota Pokoleń, Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej, Fundacja Nie zapomnij o nas czy Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, które codziennie docierają do kombatantów z tak bezcenną w obecnej sytuacji pomocą. Cieszy również, że do wspólnej akcji przyłączyło się kilka nowych organizacji, które przedstawiły oferty solidnego wsparcia najbardziej potrzebujących podopiecznych – informuje Kasprzyk.