Działacz ONR na czele wrocławskiego IPN

Od 2018 r. jest on zatrudniony w opolskiej Delegaturze Instytucie Pamięci Narodowej. Jest autorem książek, m.in. „Król Podbeskidzia. Biografia kpt. Henryka Flame „Bartka" (praca magisterska), „Droga Nacjonalisty", „Pod komendą Bartka.", „Natal 1899–1900", „Śmiertelni. Historia oparta na faktach", „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego" (praca doktorska), „Groźni. Ostatni żołnierze, pierwsi zdrajcy". Autor projektu muzycznego „U boku Bartka". Organizator rajdów turystycznych w Beskidach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Okręgu Opolskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przeciwko obsadzeniu stanowiska szefa IPN we Wrocławiu protestują niektórzy lokalni politycy. Sebastian Lorenc wiceprezydent Wrocławia stwierdził, że dla niego jest on persona non grata we Wrocławiu.