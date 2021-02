IPN zbada przymusowe deportacje na wschód

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir przeprowadzona przez NKWD. Jak przypomina IPN, wiele osób umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. W środę odbyły się skromne uroczystości przypominające te wydarzenia.

„W oparciu o dotychczas uzyskany materiał dowodowy można przyjąć, iż łączna liczba obywateli polskich objętych tymi deportacjami, do więzień i obozów położonych na terenie ZSRR, wyniosła nie mniej niż 300 tys. osób" – podaje prokuratura. Teraz śledczy ustalają pełną listę deportowanych, przesłuchują też bliskich ofiar.

Niezależnie od tego pion śledczy IPN bada też okoliczności innych deportacji na wschód. Osobne postępowanie dotyczy pozbawienia wolności przez NKWD od lipca 1944 r. do maja 1945 r. w województwie lubelskim i Sokołowie Podlaskim około 7 tys. żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, których następnie deportowano do Związku Sowieckiego. Tam zmarło co najmniej kilkaset osób.