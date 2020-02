Z okazji zaślubin z morzem przytnij brodę na Hallera

Imprezy przypominające to wydarzenie koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa", a cały rok 2020 r. ustanowiony został przez parlament Rokiem 100. rocznicy Zaślubin Polski z morzem w Pucku.

10 lutego uroczystości rozpoczną się od przejazdu pociągu z Gdańska do Pucka wraz z aktorem grającym Józefa Hallera oraz jego żołnierzami. Skład ruszy z Torunia i dojedzie do Pucka, gdzie na dworcu odbędzie się piknik patriotyczny. Na przybyłych do Pucka czekać będzie 2 tys. ryngrafów Błękitnej Armii gen. Hallera. Mężczyźni posiadający brodę będą mogli skorzystać z usług barbera i przystrzyc brodę na taką, jaką nosił gen. Haller.