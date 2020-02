W 1939 r. Stalin nie myślał o Białorusi

Białoruś boi się pokazać prawdę o sowieckim reżimie – mówi Ihar Melnikau, niezależny białoruski historyk.

Narodowe Archiwum Białorusi publikuje w swojej książce dokumenty, które mówią o tysiącach aresztowanych przez NKWD, ale już we wstępie autorzy twierdzą, że „nie chodziło wyłącznie o represje". Jak to pan rozumie? Poniżej dalsza część artykułu

To się nie opłaca autorom i nie jest zgodne z obowiązującą w kraju interpretacją historii, dlatego akcentują wyłącznie to, co uważają za słuszne. Na aresztach i masowych represjach nikt nie skupia uwagi. Opublikowanym dokumentom brakuje adekwatnego komentarza historycznego. Najciekawsze pozostaje jednak wciąż tajne i leży w archiwum KGB.

Co według pana mogą ukrywać te archiwa? Władze w Mińsku od lat mówią, że nie mają tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

Nie mam wątpliwości, że najciekawsze są osobiste sprawy represjonowanych ludzi. To rzecz podstawowa, ale do nich wciąż nie mamy dostępu. Jeżeli chodzi o białoruską listę katyńską, to nie zdziwiłbym się, gdyby te dokumenty już zostały zniszczone. W różnych okresach naszej historii te archiwa przeżywały poważne czystki. Jeżeli np. docieramy do dokumentów, które potwierdzają areszt kobiety wraz z dziećmi, a jej winą jest jedynie to, że jest żoną polskiego oficera, to nietrudno się domyślić, co się z tym oficerem stało i gdzie został zamordowany.

W 2020 roku w środku Europy trudno sobie wyobrazić, że jest to wciąż tajemnicą państwową. Minęło ponad 80 lat.

Dlatego w Europie otwierają archiwa i pokazują prawdę o przestępczym sowieckim systemie. Tu, na Białorusi, boją się pokazać tę prawdę. Często wrzuca się nawet poprzez media hasła propagandowe sugerujące, że „nie ma niewinnie skazanych". Czyli represjonowanych było za co represjonować i nie warto w tym grzebać. W ostatnich latach białoruskie KGB odniosło się do tematu sowieckich represji, ale przez pryzmat represjonowanych funkcjonariuszy radzieckiej bezpieki.

Jak więc białoruskie władze interpretują wydarzenia, które miały miejsce w 1939 roku?

Utrzymują, że doszło wtedy do ponownego zjednoczenia Zachodniej Białorusi z BSRR, odbudowy państwa białoruskiego. Mówią same pozytywne rzeczy o tym, jak rozwijała się Zachodnia Białoruś. Chowają prawdę o walkach, jakie trwały w 1939 roku pomiędzy Armią Czerwoną i Wojskiem Polskim i marginalizują ten temat. Jeżeli w ogóle poruszają temat represji, to tylko w kontekście mordu w Katyniu.

A jak historię sprzed 80 lat interpretuje niezależny białoruski historyk?