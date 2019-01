Nie żyje żołnierz AK, płk Marian Piotrowicz ps. Kometa

W wieku 95 lat zmarł płk Marian Piotrowicz "Kometa" - żołnierz Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, długoletni prezes śląskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK - poinformował Instytut Pamięci Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę o godz.12 w kaplicy cmentarza komunalnego w Katowicach, przy ul. Murckowskiej 9.

Jak podaje IPN, płk Piotrowicz do konspiracji wciągnięty został w marcu 1941 roku i zaprzysiężony przez Ludwika Osińskiego „Orlicza", Komendanta Rejonu Konspiracyjnego Szadek – Marzenin. Miał wówczas 18 lat.

Marian Piotrowicz został przydzielony do dyspozycji "Orlicza", którego wspierał w poszukiwaniu osób odpowiednich do zwerbowania w szeregi konspiracyjne.

"Cały czas pracował w warsztacie swojego ojca, co pozwalało na szeroki kontakt z potencjalnymi kandydatami do służby, a dzięki znajomości języka niemieckiego mógł on poznać nastroje panujące wśród mieszkającej na tym terenie ludności niemieckiej, a nawet niemieckich żandarmów" - informuje Instytut.

Marian Piotrowicz pełnił obowiązki dowódcy patrolu do spraw transportu i amunicji, ściśle współpracując z plutonem Jerzego Magiera "Wilka" i Czesława Maliszewskiego "Kuby" .

W trakcie swojej działalności konspiracyjnej brał udział w wielu akcjach prowadzonych przez pluton "Wilka", przygotowywał m.in. akcję "Burza", do której ostatecznie nie doszło na tym terenie.

W roku 1945 oddział, w którym służył płk Piotrowicz został zdekonspirowany, a on sam musiał opuścić Szadek, wyjeżdżając na Ziemie Odzyskane. Od maja do sierpnia 1945 roku żołnierz należał do Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Po wojnie Marian Piotrowicz ukończył naukę w gimnazjum i liceum, a następnie podjął naukę w Akademii Górniczej w Krakowie.

W czasie studiów był asystentem w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego. Po ich ukończeniu podjął pracę w swoim wyuczonym zawodzie, pracując między innymi w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego w Bytomiu.

Na emeryturę przeszedł w 1980 roku. "Nie oznaczało to jednak , że na tym zakończyła się jego aktywność. Będąc osobą o dużej energii i olbrzymim potencjale, a jednocześnie człowiekiem żyjącym ideą i dla idei znalazł dla siebie miejsce na różnych polach aktywności" – podaje IPN.

Marian Piotrowicz był współzałożycielem Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a później sekretarzem, wiceprezesem i prezesem, członkiem władz naczelnych Związku. W ostatnim czasie pełnił funkcję Honorowego Prezesa Okręgu Śląskiego ŚZŻAK.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Śląski Krzyż Warszyca, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Złotej Zasługi Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

"Płk Marian Piotrowicz do końca prowadził bardzo aktywne życie. Był inicjatorem powołania Klubu 'Grota', Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i innych" – wylicza IPN.

Od wielu lat wspierał też Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w jego misji, współpracował przy organizacji wielu przedsięwzięć. W ramach współpracy przekazał także prywatne archiwum czasopism i książek wydanych w podziemiu w latach 80-tych.