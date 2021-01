Budynek archiwum w Forcie Bema nie będzie zburzony

Obiekt wybudowano w 1927 r. w stylu dworkowym. Architekci wykorzystywali w nim motywy odwołujące się do polskiego baroku i klasycyzmu. Charakterystycznym dla tego nurtu był wielospadowy, ceramiczny dach z okienkami w kształcie tzw. wolich oczu, doświetlającymi strych. Takie rozwiązania zastosowano także w budynku kompleksu wojskowego.

Budynek powstał na rzucie litery H. Piętrowy korpus zdobi wejście główne w formie łukowego portalu i balkon na osi. Taka elewacja sprawiła, że przylgnęło do niego określenie "willa generalska", choć został wybudowany jako obiekt biurowy z przeznaczeniem na archiwum.

Budynek po II wojnie światowej do lat 70. XX w. pełnił funkcje mieszkalne. Następnie ulokowano tu kantynę wojskową oraz zakład przetwórstwa mięsa działający na potrzeby armii.

Jednak w związku z wystąpieniem stowarzyszenia "Kamień i co", Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisu budynku do rejestru zabytków. Działania konserwatora wojewódzkiego wpłynęły na zawieszenie postępowania PINB. W obronie tego obiektu wystąpili społecznicy, którzy przygotowali petycje z postulatami ratowania obiektu, skierowane do władz dzielnicy Bemowo i Urzędu Miasta Warszawy.