Zbrodnia sądowa

Sprawa dotyczy skazania we wrześniu 1939 r. na kary śmierci 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

1 września 1939 roku o godz. 4 Niemcy odcięli dopływ prądu oraz połączenia telefoniczne. Zaatakowali budynek wraz z rozpoczęciem ostrzału Westerplatte. Z powodu oporu ok. godz. 18 wpompowali do piwnic benzynę i ją podpalili. Spłonęło pięciu pocztowców. Sześcioro wskutek oparzeń zmarło w ciągu kilku następnych dni. O godz. 19 Polacy skapitulowali. Z budynku udało się uciec sześciu pocztowcom, część z nich jednak została aresztowana. Zatrzymanych umieszczono w budynku dawnej Victoria-Schule (28 osób), a ranni i poparzeni (16 osób) trafili do więziennego szpitala gestapo.