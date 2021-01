Odnaleziono siostry zamordowane przez czerwonoarmistów

"Na podstawie danych historycznych, cech antropomorficznych oraz odnalezionych przedmiotów, do ekshumacji wytypowano szczątki trzech kobiet, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, iż są to poszukiwane Siostry: s. Rolanda - Maria Abraham, s. Gunhilda - Dorota Steffen oraz s. Bona - Anna Pestka. Przy podjętych szczątkach odnaleziono medaliki zakonne, krucyfiksy, elementy stroju zakonnego oraz różańce zakonne. Podjęte szkielety zostaną teraz poddane oględzinom antropologicznym w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku" - poinformował w wydanym komunikacie IPN.