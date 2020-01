Nagroda Jana Karskiego dla prezydenta Hoovera

Kapituła Nagrody podjęła decyzję w roku 100-lecia ustanowienia dyplomatycznych stosunków polsko-amerykańskich, "by wyraziście podkreślić zasługi Herberta Hoovera w ich budowaniu i rozwijaniu".

W 1922 roku Rzeczypospolita Polska nadała mu honorowe obywatelstwo. W centrum Warszawy jego imieniem nazwano skwer, na którym odsłonięto pomnik Wdzięczności Ameryce wzniesiony ze składek narodu polskiego. "Ze wstydem należy stwierdzić, że ów monument został rozebrany w 1930 roku i do dziś nie został odtworzony" - dodają przedstawiciele kapituły.

Przypomina, że od początku Polski niepodległej Herbert Hoover "czynem dowodził swej determinacji w tworzeniu Polski jak najsilniejszej, najbezpieczniejszej i najzasobniejszej". W planie humanitarnym zorganizował i dostarczył pomoc żywnościową i medyczną dla ponad dwóch milionów polskich dzieci. Organizował też środki na odbudowę zniszczonego wojną przemysłu, w tym doprowadził do ponownego uruchomienia produkcji włókienniczej miasta Łodzi.

W czasie wojny, już jako emisariusz Państwa Podziemnego i Rządu RP na Wychodźstwie, Jan Karski poznał Herberta Hoovera osobiście. "Na jego prośbę podjął się w 1946 roku misji przejmowania dla Biblioteki Hoovera dokumentów polskiej historii, by nie wpadły w ręce reżimu warszawskiego i jego moskiewskich sponsorów. Dotyczyło to m.in. bezcennych zasobów 2 Korpusu Generała Władysława Andersa, dokumentów dyplomatycznych RP oraz związanych z walką o niepodległą Polskę. Kilkanaście ton dokumentacji dotarło do Biblioteki Hoovera w Kalifornii dając początek jej kolekcji europejskiej" - przypominają.