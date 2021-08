"Polskie obozy" w "Wall Street Journal". Interweniuje konsul

Artykuł "The Meaning of Hitler" ukazał się 12 sierpnia w internetowym wydaniu "The Wall Street Journal". W tekście opisano film dokumentalny o przywódcy III Rzeszy Adolfie Hitlerze.

W jednym z akapitów pada sformułowanie "polskie obozy koncentracyjne", w związku z tym o sprostowanie poprosił konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

"Brak precyzji i wrażliwości w przedstawianiu faktów historycznych prowadzi do zniekształcania historii. Nie polskie, lecz niemieckie obozy śmierci. Kropka. Proszę to skorygować, mając na uwadze miliony tam zabitych" - napisał na Twitterze.

Dear @WSJ, lack of precision and sensitivity in describing historical facts leads to the historical distortion. Even if it applies to a film review.



Not “Polish”, but “German” death camps. Period.



Please correct the article for the sake of millions, who were killed there. pic.twitter.com/rPXrsHSpG5