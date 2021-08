Tusk: Nie wolno nam zwątpić w wolność. Jesteśmy im to winni

"Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł" - zaczął Tusk od cytatu z wiersza "Do Powstańca", autorstwa poety Powstania Warszawskiego, Stanisława Marczaka-Oborskiego.

- Kiedy zatrzymamy się na dźwięk syren, pamiętajmy, że powstańcy ginęli po to, abyśmy mogli co roku, gdy syreny cichną, wracać do bezpiecznego, spokojnego życia wolnych ludzi - powiedział Tusk.