Obóz w Majdanku odkrywa kolejne tajemnice

To jedyne zachowane tego typu obiekty służące do masowej eksterminacji więźniów w ramach akcji „Reinhardt”. Po przerwie związanej z remontem, a także zamknięciem muzeów z powodu epidemii SARS-CoV-2, budynki zostały udostępnione do zwiedzania. Po raz pierwszy w historii Muzeum na Majdanku można też zwiedzać wnętrze baraku łaźni żeńskiej.

