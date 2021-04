Animacja przypomina historię powstań śląskich

Po I wojnie światowej granica Polski z Niemcami stała się przedmiotem gry dyplomatycznej, przeplatanej działaniami zbrojnymi (I Powstanie Śląskie wybuchło w 1919, II Powstanie w 1920). Po trzech latach sporów i plebiscycie w marcu 1921, w nocy z 2 na 3 maja tego samego roku wybuchło III Powstanie Śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty. Był to ostatni, najdłużej trwający i najkrwawszy ze śląskich zrywów, mający na celu przyłączenie do odrodzonej Rzeczpospolitej tych górnośląskich ziem, na których zamieszkiwali w większości Polacy. Powstanie trwało do 5 lipca 1921 roku i przesądziło o decyzji Ligi Narodów z 20 października 1921 roku o przyłączenia do Polski 29 proc. spornego obszaru, na którym znajdowała się większość przemysłu górnośląskiego, co miało znaczący wpływ na rozwój państwa. W czerwcu 1922 roku Polska i Niemcy podpisały ostateczne porozumienie w sprawie podziału Górnego Śląska. A 20 czerwca 1922 odbyła się uroczystość powitania Wojska Polskiego w Katowicach.

Biura Programu „Niepodległa” w ramach rocznicowych obchodów prezentuje także na YouTube filmowy portret Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego i współtwórcy niepodległości Polski (w jego postać wcielił się Jakub Lewczuk). I przygotowuje kolejną produkcję filmową, poświęconą Józefie Bramowskiej, nie mniej ważnej dla historii Śląska działaczce, społeczniczce i senatorce.

Zapowiada także koncert „Moja ziemio wyśniona”, który odbędzie się 16 maja w amfiteatrze w Opolu.