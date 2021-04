Prezydent Duda w rocznicę powstania w getcie: To byli nasi

– To była walka do końca, ponieważ oni nie mieli prawa do kapitulacji, oni nie mogli się poddać, nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani tak, jak jeńcy wojenni - mówił prezydent.

- Oni wiedzieli o tym, że jakiekolwiek poddanie się hitlerowskim Niemcom oznacza dla nich śmierć. Wybrali śmierć z bronią w ręku. Nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, nie godzili się na śmierć w komorach gazowych - dodał.

W czasie pacyfikacji getta Niemcy zabili lub schwytali ok. 56 tysięcy Żydów. Niemcy w trakcie walk stracili 86 żołnierzy, 420 zostało rannych (według danych polskiej prasy podziemnej).