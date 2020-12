Bratysława: Józef Stalin stracił honorowe obywatelstwo

Z kolei obywatelstwo honorowe zostało nadane papieżowi, św. Janowi Pawłowi II. Decyzja została podjęta w czwartek przez Radę Miasta Bratysławy.

Wniosek o nadanie Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Bratysławy, wysunął Ján Figeľ, prezes zarządu Fundacji Antona Tunega.

W liście do burmistrza Bratysławy stwierdził on, że Jan Paweł II. znacząco przyczynił się do pokoju i przyjaźni między narodami, wzbogacił ludzką wiedzę i przyczynił się do podkreślenia roli Słowacji i Bratysławy w odbudowanej i zjednoczonej Europie.