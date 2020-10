Francja zwróci tron państwu w Afryce Ji-Elle / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Francuscy parlamentarzyści jednogłośnie poparli we wtorek zwrot cennych artefaktów afrykańskim krajom, Beninowi i Senegalowi, ponad 100 lat po tym, jak zostały one wywiezione z Afryki przez kolonialne wojska i przewiezione do Paryża.