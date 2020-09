Badanie: Co 10 młody Amerykanin uważa, że nie było Holokaustu Fotorzepa, Piotr Guzik

Dwie trzecie pełnoletnich Amerykanów w wieku do 40 lat nie wie, że w czasie Holokaustu zamordowano ok. 6 mln Żydów - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konferencji do spraw Żydowskich Roszczeń Materialnych wobec Niemiec (Konferencji Roszczeniowej) - informuje Sky News.