Johnson broni pomnika Churchilla. "Nie wypaczajmy historii"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson na łamach "The Telegraph" pisze, że Wielka Brytania nie może wygumkować swojej złożonej historii, ponieważ taki krok doprowadziłby do zniekształcenia jej przeszłości. To głos w toczącej się właśnie debacie na temat usuwania z cokołów pomników postaci historycznych związanych z kolonizacją i utrzymywaniem niewolnictwa.