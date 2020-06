Singer - król szycia

Pomimo oszałamiającego sukcesu twórca legendarnych maszyn jest prawie nieznany. Zapracował na to solennie, bo z ciekawego skądinąd żywota trudno wykroić budującą czytankę dla dzieci, łatwą do ogarnięcia w prostym schemacie.

Obarczony stadkiem dzieci z nowego związku Singer wrócił do kopania kolejnego kanału. Miał 28 lat, gdy ujawnił konstruktorskie talenty – tak udoskonalił świder do drążenia kamieni, że spółka budowlana zapłaciła mu niebagatelną sumę 2 tys. dolarów. Wszakże Singer nie zamierzał produkować świdrów, lecz, używając drugiego imienia jako pseudonimu, założył trupę aktorską Merritt Players. Ruszył w tournée, które trwało przez cztery lata – póki starczyło pieniędzy z patentu.

Spłukany do cna Singer pracował przy wyrobie matryc drukarskich. Robota była tak żmudna, że wymyślił maszynę do mechanicznej obróbki płyt litograficznych. Urządzenie było rodzajem pantografu, który przenosił rysunek na kamień lub deskę, grawerując wzory bez żmudnego trawienia. Wraz z Mary Ann, która zdążyła urodzić ośmioro dzieci, szukał inwestora w Nowym Jorku, gdzie o pieniądze było najłatwiej.

Jak to czasem bywa, dramat okazał się boczną furtką do większego sukcesu. Przyciśnięty koniecznością Singer zatrudnił się w warsztacie Orsona Phelpsa, posiadacza licencji na produkcję maszyn do szycia. Jednak interes szedł kiepsko. Z powodu wad konstrukcyjnych w maszynach zakład więcej naprawiał, niż produkował. W istocie oparte na patentach Eliasa Howe’a i Waltera Hunta maszyny nie spełniały oczekiwań nawet wtedy, gdy nie były zepsute. Igłę trzeba było nawlekać co kilkadziesiąt ściegów, a podczas szycia rwały się nici, doprowadzając użytkowników do szewskiej pasji.