Berlin: Nie wiadomo, czy pomnik upamiętniający ofiary niemieckiej okupacji w Polsce powstanie fot. United States Holocaust Memorial Museum

W sprawie projektu pomnika w Niemczech poświęconego wojnie i okupacji w Polsce nic już nie jest pewne. Ani to, czy miałby stanąć na Askanischer Platz (Placu Askańskim) w centrum Berlina, ani kiedy miałoby to nastąpić, ani też to, czy w ogóle powstanie.