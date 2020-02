Szukają bliskich czołgisty od Maczka

Czołgista od Maczka

Ryszard Chaniewski urodził się 19 stycznia 1913 r. w Białymstoku. W 1934 r. został powołany do wojska, gdzie dostał przydział do 4. Batalionu Pancernego, gdzie ukończył kurs samochodowy, a 7 września 1935 r. szkołę podoficerską. Nie wziął udziału w wojnie obronnej 1939 r., ale uciekł do Francji i 25 listopada 1939 r. został wcielony do 1. Pułku Czołgów stacjonującego w Coëtquidan.