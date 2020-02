Resort kultury nie chce ratować domu twórcy flagi

Sejm w 1831 roku podjął uchwałę o ustanowieniu Kokardy Narodowej. Głosi ona, że „Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Xięstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”. Był to pierwszy w dziejach Polski oraz jeden z pierwszych na świecie aktów regulujących kwestię barw narodowych. Wniosek o to, że kokarda ma być biało-czerwona, złożył właśnie Zwierkowski. – Należy go zatem uznać za twórcę polskich barw narodowych – mówi Rodziewicz.