Czterdziesta rocznica powstania NZS

„Drogi zawiłe, momentami przypominają labirynt. Pokazuje to w symboliczny sposób, jak wiele jest sposobów, aby dojść do swoich celów. 40 lat temu ten cel był jasno sprecyzowany – przeciwstawić się rządom partii, dziś jest on mniej oczywisty, nie tak łatwy do nazwania. Jako studenci mierzymy się z pogodzeniem nauki z pracą i zainteresowaniami, kształtujemy swoje poglądy, uczymy się rozwiązywać problemy przy projektach. Czasem podążamy ścieżką, nie wiedząc dokąd prowadzi, trochę po omacku, jednak szukanie sposobów osiągnięcia celu jest piękną cechą charakterystyczną dla młodości” – opisują organizatorzy obchodów rocznicowych.