Rosyjski senator: Polska ma wobec Rosji niespłacony dług Aleksiej Puszkow Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, fot. Dmitry Rozhkov

Kaczyński nie rozumie, co mówi. Jakie odszkodowanie i za jakie szkody? Jeśli ktoś musi zapłacić, to Polska nam - napisał na Twitterze rosyjski senator Aleksiej Puszkow. To reakcja na wywiad, którego prezes PiS udzielił niemieckiemu "Bildowi".