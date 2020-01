Premier Holandii przeprosił Żydów. Pierwszy raz w historii

- Teraz, gdy ostatni ocaleni są jeszcze wśród nas, przepraszam w imieniu rządu za to, co zrobiły ówczesne władze - mówił premier.

W swoim przemówieniu podkreślił, że podczas niemieckiej okupacji Holandii zbyt wielu urzędników wykonywało polecenia nazistów, a dramatyczne konsekwencje sporządzania rejestrów Żydów nie zostały na czas rozpoznane. - Instytucje naszego rządu nie stanęły wówczas na straży sprawiedliwości i bezpieczeństwa - przyznał szef holenderskiego rządu.

- 75 lat po Auschwitz wśród nas nadal jest obecny antysemityzm. To właśnie dlatego w pełni rozumiemy to, co sie wówczas wydarzyło i mówimy o tym głośno - mówił Rutte.

Spośród 140 tys. Żydów mieszkających w Holandii przed 1939 rokiem wojnę przeżyło tylko 38 tysięcy. Władze kraju nigdy nie przeprosiły swoich żydowskich obywateli za zaniechanie jakichkolwiek działań w ich obronie.

W 2000 roku ówczesny premier Wim KOK przeprosił tych holenderskich Żydów, którzy przeżyli nazistowskie obozy i wrócili do Holandii, za "lodowate przyjęcie", jakie ich wówczas spotkało.

Kwestia przeprosin dla Żydów stawała była już raz podejmowana - w 2012 roku, gdy premierem był już Mark Rutte. Wówczas do przeprosin nie doszło, bo, jak twierdził szef rządu, nie ma wystarczających informacji na temat działań rządu podczas wojny, a dla oficjalnych przeprosin "nie było wystarczająco szerokiego poparcia".