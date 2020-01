Chelsea w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu: Musimy uczyć się z przeszłości

Z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu angielski klub piłkarski Chelsea Londyn opublikował przejmujące wideo, które ma na celu zwiększenie świadomości i edukację na temat antysemityzmu.

W filmie występują między innymi trener Chelsea Frank Lampard, obrońca César Azpilicueta Tanco a także inni sportowcy, kibice i pracownicy klubu.

„27 stycznia obchodzimy Dzień Pamięci o Holokauście. Musimy uczyć się z przeszłości i powiedzieć antysemityzmowi nie” - apeluje Chelsea w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

„Jeśli nic mówimy, niczego nie zmieniamy. Ale mamy głos, jeśli zdecydujemy się go użyć. Musimy uczyć się z przeszłości. I nie milczeć. Musimy mówić za tych, którzy już nie mogą tego robić. Twój głos może mieć potężną moc. Użyj go, aby powiedzieć nie antysemityzmowi” - mówią osoby nagrane w klipie.

Liczbę Żydów, zamordowanych w czasie II wojny światowej, szacuje się na ok. 6 milionów.

Please watch this, with your sound on. #WeRemember pic.twitter.com/Wz2ek6mOqO