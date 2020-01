75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Relacja na żywo

16:45

O swoich wspomnieniach z Auschwitz opowiadają Elza Baker i Marian Turski.

16:42

Speech by President of the Republic of Poland @AndrzejDuda during commemorative ceremony of the 75th anniversary of the liberation of the German Nazi Concentration and Extermination Camp #Auschwitz.https://t.co/EUWuAZ9YoY pic.twitter.com/VcAG4owR13