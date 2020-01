Rosja odtajnia dokumenty. IPN wydaje komunikat

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało dziś odtajnione dokumenty dotyczące Powstania Warszawskiego i wyzwolenia Warszawy. Mają dowodzić, że podczas powstania warszawskiego Armia Krajowa miała mordować pozostających w mieście Żydów i Ukraińców. To kontynuacja działań "mających na celu ochronę i ochronę prawdy historycznej".

W odpowiedzi na opublikowane dokumenty, komunikat wydał IPN. "Opublikowane dokumenty nie wnoszą żadnych szczególnie znaczących nowych informacji na temat sowieckich działań w latach 1944-1945. W okresie tym Związek Sowiecki, walcząc z Niemcami, jednocześnie prowadził konsekwentną politykę zmierzającą do uniemożliwienia odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Po przeprowadzonej przemocą aneksji ziem wschodnich RP do ZSRS i po zniewoleniu pozostałego terytorium Polski sowiecki aparat terroru (i podległe mu organy komunistyczne) prowadził działania represyjne wobec sił niepodległościowych i społeczeństwa przywiązanego do nadziei odbudowy wolnej Polski" - czytamy.

"Z przedstawionych dokumentów nie dowiemy się o dokonywanych w całym kraju zbrodniach sowieckich – mordach, rabunkach i gwałtach oraz o rabunku infrastruktury przemysłowej, wywożonej w sposób zorganizowany do ZSRS. Nie zostały tu opublikowane dokumenty ukazujące skalę sowieckich represji" - twierdzi IPN.