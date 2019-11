Założyciel Extinction Rebellion: Holokaust? Prawie normalne

Zagładę 6 milionów ludzi współzałożyciel Extinction Rebellion nazwał tez Holokaust "kolejnym dziwactwem" w historii ludzkości.

Mówił również o tym, że stosunek Niemców do tej masakry "powstrzymuje ich", bo "skrajność traumy paraliżuje faktyczną możliwość wyciągnięcia wniosków".

- Faktem jest, że w całej historii ludzkości ginęły miliony ludzi - mówił Hallam. Jako przykład przytoczył m.in rzeź dokonaną przez Belgów w Kongu Belgijskim w XIX wieku.

Za panowania króla Leopolda II w drugiej połowie XIX wieku z głodu, chorób, w wyniku prześladowań lub niewolniczej pracy zmarło nawet 15 milionów ludzi. Liczba ofiar jest praktycznie niemożliwa do ustalenia, bo cała dokumentacja dotycząca działań króla w belgijskiej kolonii została spalona.

Od słów Rogera Hallam odciął się niemiecki oddział Extinction Rebellion. Jego członkowie potępili Hallama i zapowiedzieli, że nie jest on już w Niemczech mile widziany.

W sukurs Niemcom z XR poszedł również oddział brytyjski, który w oświadczeniu napisał, że Hallam narusza zasady Extinction Rebellion, według których w ruchu nie ma miejsca na antysemityzm."Nasz ruch musi być bezpieczny dla Żydów, jak również dla wszystkich innych mniejszości, osób marginalizowanych i grup religijnych.

"Solidaryzujemy się z XR w Niemczech, ze społecznościami żydowskimi i wszystkimi osobami dotkniętymi Holokaustem, zarówno w przeszłości, jak i w naszych czasach" - napisali Brytyjczycy z Extinction Rebellion.

Niemiecki wydawca książki Hallama, oficyna Ullstein, zrezygnowała z jej rozpowszechniania.

Sam Hallam zarzeka się, że jego słowa zostały wyjęte z kontekstu.

"W pełni uznaję niewyobrażalne cierpienie ludzi dotkniętych nazistowskim Holokaustem, który doprowadził Europę do postanowienia: "Nigdy więcej". Ale to się dzieje znowu., na znacznie większą skalę. Globalna Północ pompuje do atmosfery śmiertelne ilości CO2, jednocześnie budując coraz większe bariery przeciwko imigrantom, zmieniając cale regiony świata w strefy śmierci. taka jest ponura rzeczywistość" - napisał Hallam w oświadczeniu cytowanym przez "The Guardian".