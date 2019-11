Autorem pierwszego fake newsa był babiloński bóg?

- Ea oszukał ludzkość przekazując fake newsy - powiedział Worthington.

- Powiedział babilońskiemu Noe, znanemu jako Utnapisztim, aby zapewnił swój lud, że jedzenie spadnie z nieba, jeśli pomogą mu zbudować arkę - wyjaśnił.

Mająca 3 tysiące lat jedenasta tablica "Eposu o Gilgameszu" opisująca historię powodzi, została znaleziona w 1872 roku. Opisana w niej historia przypominają biblijną historię potopu, jaki Bóg zesłał na ludzkość.

Tablica opowiada historię Utnapisztima, któremu bóg Ea nakazał budowę łodzi, która miała ocalić jego i jego rodzinę. Utnapisztim zrobił to, co nakazał mu bóg - i umieścił na swojej łodzi zwierzęta, zgodnie z wolą Ea.



Dwuznaczne słowa Ea pojawiają się w liczącym dziewięć wierszy fragmencie tekstu - tłumaczy Worthington, asyriolog specjalizujący się w kwestiach gramatyki, literatury i medycyny.

- To, czego ludzie nie wiedzą, że przekaz Ea to sztuczka: to sekwencja dźwięków, które mogą być rozumiane skrajnie inaczej - dodaje. Wyjaśnia, że w języku angielskim przykładem takiej wieloznaczności są słowa "I scream" (ja krzyczę) i "ice-cream" (lody).

W przypadku wypowiedzi Ea optymistyczna interpretacja jego słów mówi o jedzeniu spadającym z nieba, ale jednocześnie słowa te można odczytać również jako zapowiedź nadciągającej powodzi.

Chodzi o fragment tekstu w brzmieniu:

ina šer(-)kukki



ina lilâti ušaznanakkunuši šamut kibati

W "optymistycznym" odbiorze można je przetłumaczyć jako:

O świcie będą placki z mąki,

wieczorem spadnie na was deszcz zboża.

Jednocześnie można to jednak odczytać jako:

O świcie deszcz spadnie na was z ciemności,

A potem przed zmierzchem spadnie na was deszcz, którego krople będą jak (ziarna) pszenicy

- W czasie tego wydarzenia, umiejscowionego w czasach mitologicznych, manipulowanie informacjami i językiem się rozpoczęło. Może to być pierwszy przykład fake newsa - powiedział Worthington.

Worthington tłumaczy, że bóg mógł manipulować słowami, aby ocalić siebie - babilońscy bogowie mogli bowiem przetrwać tylko dlatego, że ludzie ich karmili. - Bóg Ea manipuluje ludźmi i wprowadza ich w błąd, ponieważ służy to jego interesowi. Jest mnóstwo współczesnych skojarzeń - wyjaśnia.