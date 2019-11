Rabiej: Łuk triumfalny? Politycy nie są od wymyślania pomników tv.rp.pl

Pomnik Bitwy Warszawskiej na pewno powstanie, jest wskazane przez Radę Warszawy prestiżowe miejsce, Plac Na Rozdrożu. Będzie rozpisany konkurs, który rozstrzygnie co dokładnie w tym miejscu powstanie - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Czy pomnik będzie miał formę Łuku triumfalnego? - Wolałbym, aby rozstrzygnęła to komisja konkursowa. Politycy nie są od tego, by wymyślać jak pomniki mają wyglądać - mówił. Dodał, że sam "lubi łuki tryumfalne". - To jest forma z wieku XIX, początku XX. Pytanie czy dzisiaj nie potrafimy znaleźć formuły, która upamiętniałaby Bitwę Warszawską w sposób bardziej nowoczesny - zastrzegł przy tym.