IPN szuka nieznanych grobów powstańców śląskich

Ruszyła akcja Oddziału IPN w Katowicach „Ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia!”. Została ona zaplanowana na lata 2019-2022 i będzie cyklicznie przeprowadzana na przełomie października i listopada. To element działania Instytutu Pamięci Narodowej, mającego upamiętnić 100. rocznicę Powstań Śląskich oraz powrotu Górnego Śląska do Macierzy.

Zgłoszenia do bazy będą przyjmowane na podstawie formularzy przesłanych na adres grobypowstancowslaskich@ipn.gov.pl, bądź adres korespondencyjny Oddziału IPN w Katowicach (można je pobrać ze strony katowickiego IPN).

- Dzięki współpracy z Archidiecezją Katowicką, Diecezją Sosnowiecką, Diecezją Gliwicką i Diecezją Opolską, treść naszego apelu zostanie odczytana w okresie od 27 października do 2 listopada 2019 r. w parafiach na terenie województwa śląskiego, a w gablotach zawisną plakaty informacyjne - podkreśla Kobylańska.

Akcja została zainspirowana analizą zewidencjonowanych na szczeblu administracji samorządowej grobów wojennych i grobów weteranów powstań śląskich. Wynika z niej, że znana jest lokalizacja 147 grobów.

Przywołana liczba jest rażąco niska w zestawieniu z liczbą 2 700 osób, które straciły życie w powstaniach śląskich i ok. 60 000 osób, które wzięły w nich udział. Brak wiedzy o grobach powstańczych wynika z dwóch przyczyn: uległy one likwidacji lub są to groby, na których nie ma informacji o rodowodzie powstańczym. - Zależy nam zwłaszcza na uzyskaniu wiedzy o tych, które wciąż egzystują w przestrzeni publicznej.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach nie poprzestaje wyłącznie na ewidencjowaniu grobów powstańczych. W uzasadnionych przypadkach finansuje remonty takich grobów lub nawet je odbudowuje - podkreśla rzeczniczka.

Tak stało się w przypadku grobu Emila Walesy z Chorzowa Starego. Grób tego powstańca uległ całkowitemu zniszczeniu po roku 2010. Po akcji OBUWiM w Katowicach, w ramach której w roku 2018 wyremontowano groby pięciu spoczywających tam Powstańców Śląskich, do pracowników Biura zgłosiła się rodzina Emila Walesy i wskazała lokalizację zniszczonego grobu. Po przeprowadzeniu stosownych procedur grób został odbudowany, a uroczystość jego poświęcenia i upamiętnienia Emila Walesy odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobowców w Chorzowie Starym.