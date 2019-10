Europejski Nakaz Aresztowania dla Stefana Michnika

W opinii prokuratora komisji Stefan Michnik jest podejrzewany o dziewięćdziesiąt trzy przestępstwa, które są zbrodniami komunistycznymi. Zdaniem oskarżyciela wyczerpują one znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i miały polegać na wydawaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, długoletniego więzienia oraz stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób, które działały na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Miały one mieć miejsce w Warszawie w 1952 oraz 1953 roku.

"Stefan Michnik, mający nadal obywatelstwo polskie, nie posiada w Polsce miejsca stałego pobytu, mieszka obecnie na terytorium Królestwa Szwecji i co najmniej od 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą placówką dyplomatyczną RP, zaprzestał ponadto odbioru korespondencji kierowanej doń w niniejszym śledztwie. Wskazuje to wyraźnie, że podejrzany wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa" - podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej IPN.

Jak dodano, Europejski Nakaz Aresztowania Stefana Michnika zostanie przekazany władzom Szwecji, i może być podstawą do wydania podejrzanego stronie polskiej.