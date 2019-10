Nauka historii w Szwecji: gender i klimat zamiast Platona

Rada poprawiła więc programy zajęć z nauk społecznych, w tym z historii, wprowadzając zagadnienia dotyczące kwestii związanych z płcią, klimatem, rasizmem i migracją.

Zgodnie z jej zamiarem, szwedzcy uczniowie poznawaliby historię od 1700 roku. Zniknęłyby elementy nie tylko historii starożytnej, w tym dorobek wielkich greckich filozofów, ale też "Era Wielkiej Mocy" - czasy szwedzkiego imperium z XVII i początku XVIII wieku wieku, gdy kraj ten sprawował kontrolę nad państwami basenu Morza Bałtyckiego.

Na lekcjach historii uczniowie mieliby się skupić na XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu, zimnej wojny i powojennej historii Szwecji.

Usłyszeliby też o XVIII-wiecznym niewolnictwie i o kolonializmie. W programie nie znalazłoby się jednak miejsce dla wiadomości o 100 mln ofiar komunizmu czy rewolucji kulturalnej i paleniu książek w Chinach za Mao Tse Tunga.

Pomysłem Rady Edukacji oburzony jest szwedzki historyk, prof. Dick Harrison.

- To okropne, dziwaczne i absurdalne. Tak cholernie chore, że trudno mi w to uwierzyć - grzmi naukowiec, według którego przekonanie, iż starożytność nie ma znaczenia dla zrozumienia teraźniejszości, jest nie do przyjęcia.

- Wszystko, co nas otacza to dziedzictwo starożytnej Grecji - mówi profesor i dodaje, że jeśli plany te wejdą w życie, Szwecja będzie się wstydzić przed całym światem.