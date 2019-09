Ambasada Rosji: 17 września wyzwolono Ukrainę i Białoruś

Dziś przypada 80-ta rocznica agresji ZSRR na Polskę. Z tej okazji prezydent Andrzeja Duda złożył dziś wieniec obok budynku dawnego Sowieckiego Trybunału Wojennego, prokuratury i NKWD.

- Polska została rozdarta przez te dwa totalitarne mocarstwa, setki tysięcy, miliony Polaków ucierpiało, zostali pomordowani, a przez Sowietów byli zabierani w głąb Rosji, na Syberię - mówił prezydent.

The USSR is often accused of invading Poland. Wrong! The Nazis attacked Poland on 1 September. It was not until 17 September, with Polish government fleeing & forces defeated, that the Red Army entered "Polish territories" – Belarus and Ukraine occupied by Warsaw since 1920 pic.twitter.com/supwmNBH90