Prezydent Niemiec w Wieluniu: Proszę o przebaczenie

- Dziękuję, że mogę tego dnia pamięci być z wami. Kto widział to zdjęcia, to cierpienie, które wywołał niemiecki atak na Wieluń przed 80 laty ten wie, że nie jest to takie wprost zrozumiałe, iż prezydent RFN stoi dziś przed wami. Stoję przed wami, przed tymi, którzy przeżyli to piekło, a także potomkami tych ofiar. Stoję przed wami i jestem wdzięczny. I jest mi wstyd - mówił prezydent Niemiec.

- Wieluń był przykładem terrorystycznego ataku niemieckiego Luftwaffe. Cynizm niemieckich napastników był bezgraniczny. Atak miał na celu wyłącznie wypróbowanie nowych broni - dodał Steinmeier.

- Zbyt mało Niemców zna to miasto, zbyt mało Niemców wie, co tu się wydarzyło. Wszystkie niemieckie zbrodnie w Polsce powinny być upamiętnione w Niemczech - podkreślił prezydent Niemiec.

- To byli Niemcy, to Niemcy dokonali zbrodni na ludzkości w Polsce - dodał.

- Przeszłość nie mija, a i odpowiedzialność nasza też nie mija - to jest dla nas jasne. Jako prezydent Niemiec chce zapewnić, ze nie zapomnimy tego i bierzemy na siebie tę odpowiedzialność, którą nakłada na nas historia - zapewnił prezydent Niemiec.

- Jednoczę się w bólu ze wszystkimi ofiarami tej napaści. I proszę o wybaczenie - powiedział Steinmeier, po czym dodał po polsku: - Chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie.

- Polska była i Polska pozostanie w sercu Europy. Państwo niemieckie będzie zawsze wdzięczne za to, że zostało ponownie przyjęte do grona Europejczyków po tym co zrobiło w Wieluniu - mówił również Steinmeier.

- Polska wyciągnęła do Niemiec dłoń w geście pojednania - mimo wszystko. Jesteśmy głęboko wdzięczni za tą wyciągniętą do nas dłoń. Droga pojednania doprowadziła nas do wspólnej, zjednoczonej Europy - dodał prezydent Niemiec.