Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce: Relacja na żywo

- Jako Holender jestem winny ogromną wdzięczność polskim żołnierzom, którzy znacząco przyczynili się do odzyskania wolności przez Holendrów - mówił na Westerplatte, w czasie uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

#PAD w #Wieluń: Nie wolno nam zapomnieć o #IIWŚ. Nawet, gdy zabraknie naocznych świadków. Po to, aby to, co stało się w Wieluniu i w innych miejscach Polski i świata, nigdy się nie powtórzyło. #80WW2https://t.co/rrIyk8X5yd pic.twitter.com/Purc8K4xpS — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 1, 2019

Jesteśmy tu na #Westerplatte i będziemy tu zawsze, by oddawać hołd i cześć naszym żołnierzom. Ci, którzy zapłacili najwyższą cenę w obronie Rzeczypospolitej, pozostają żywi w świadomości potomnych. pic.twitter.com/ms9vgo0jo9 — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) September 1, 2019

W @wielunpl trwają uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu #WWII. Prezydent #Steinmeier: "Chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii. Państwo niemieckie zawsze będzie wdzięczne za to, że zostało ponownie przyjęte do grona Europejczyków". #80WW2 #nigdywięcej pic.twitter.com/bb5ihm8Jd3 — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) September 1, 2019

- Znamy wszyscy w Polsce wielki wysiłek stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego czy budowy Gdyni. Straty materialne zadane przez Niemców były co najmniej kilkadziesiąt razy większe od tego wysiłku finansowego. Dlatego o tamtych stratach trzeba mówić, pamiętać, trzeba domagać się prawdy i zadośćuczynienia - mówił na Westerplatte premier Mateusz Morawiecki.

- Każda wojna: państwa z państwem, rządzących ze społeczeństwem, wojna jednej władzy z drugą, wojna na froncie różnic światopoglądowych wyznania, czy koloru skóry, każda wojna jest zła, każda wojna sieje spustoszenie i każda wojna zabija - mówiła na Westerplatte, w czasie uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wieluń. 4.40. Pamiętamy! Na miejscu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Po 80 latach wyjątkowy symbol pojednania, jednego z najtrudniejszych o historii świata. Pamiętamy! Chwała bohaterom! #NigdyWięcejWojny pic.twitter.com/eIrTRrD1T3 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 1, 2019

Premier @MorawieckiM na #Westerplatte: Mówi się, że noc jest najczarniejsza tuż przed świtem. Na Polskę atak hitlerowskich Niemiec to najczarniejsze dni w naszych dziejach. To było ludobójstwo o gigantycznych rozmiarach na narodzie polskim. pic.twitter.com/kTF5M29b6P — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 1, 2019

Premier @MorawieckiM na #Westerplatte: Oni chłopcy z Westerplatte, Warszawskich Termopil i innych miejsc dawali świadectwo bohaterstwa narodu polskiego. Ich krew i ofiara dała nam później nadzieję. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 1, 2019

Premier @MorawieckiM na #Westerplatte: Za Krzysztofem Kamilem Baczyńskim wołam: O ziemio, ziemio moja, powróć w nasze serca czystym imieniem, rozwiąż skamieniały czas. Od ciał zabitych, ciał morderców, od trwogi nocnej oczyść nas. pic.twitter.com/9slco9BoNf — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 1, 2019

- Chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i prosżę o przebaczenie - mówi po polsku w Wieluniu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.



Z udziałem prezydentów Polski @AndrzejDuda i Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera rozpoczęły się w niedzielę nad ranem w Wieluniu obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O godz. 4.40 zabrzmiały syreny alarmowe upamiętniające zbombardowanie tego miasta.#80WW2 pic.twitter.com/lwh98XcT9G — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 1, 2019

- To była zbrodnia wojenna. II wojna światowa zaczęła się od zbrodni wojennej - dodał prezydent Duda.



- Kto mógł się tego spodziewać, że II wojna światowa rozpocznie się od tak drastycznego aktu dokonanego przez cywilizowany naród, jeden z najstarszych żyjących w Europie - mówi Andrzej Duda. Dodaje, że atak na Wieluń nie był aktem wojny lecz aktem terroryzmu.



Teraz głos zabiera prezydent Polski Andrzej Duda.

Paweł Okrasa: Obaj agresorzy nigdy nie złamali w nas ducha wolności i godność. Ten duch i lata powojennej walki sprawili, że odrodziła się wolna i niepodległa Polska.

Paweł Okrasa wspomina też obrońców Westerplatte.

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia: Są w dziejach świata takie miejsca, takie daty i takie wydarzenia, które na zawsze przechodzą do historii ludzkości. 1 września 1939 r. ludobójcze naloty niemieckiego Luftwaffe zamieniły ok. 75 proc. budynków tego miasta w ruinę a ok. 1200 nieuzbrojonych, śpiących mieszkańców, poniosło śmierć. Tamci ludzie, tamto miasto na zawsze weszło do historii ludzkości.

Westerplatte w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 6 lat, dziesiątki milionów ofiar . A zaczęło się tu. #NigdyWięcejWojny pic.twitter.com/tYfjhDqpUH — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) September 1, 2019

Równolegle na Westerplatte rozpoczęły się obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Piotra Glińskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W uroczystościach bierze udział także wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans oraz burmistrzowie 24 dotkniętych przez wojnę miast.

W Wieluniu minuta ciszy poświęcona ofiarom bombardowania miasta.

80 lat temu, sen rozumu obudził w sercu Europy demony, które pokonano dzięki budowaniu pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa dla Europejczyków. Tych osiągnięć nie można brać za pewnik. #IIwojnaświatowa pic.twitter.com/qJ3Ppiv0BH — Parlament Europejski (@Europarl_PL) September 1, 2019

"Niewiele miejsc doświadczyło takiej śmierci i zniszczenia, jakie były udziałem Polski. (Polska) straciła ok. jednej piątej swojej populacji, w tym większość z 3 mln obywateli (Polski) żydowskiego pochodzenia. Po wojnie zniszczona Warszawa musiała podnieść się z ruin a Polska doświadczała sowieckiej dominacji do 1989 roku" - czytamy w depeszy Reutersa zapowiadającej obchody 80. rocznicy II wojny światowej w Polsce.



Na #Westerplatte, w ciemności i ciszy oczekujemy na godzinę 4:45, gdy tamtego, pamiętnego #1września1939 rozpoczął się największy w historii świata konflikt zbrojny - #IIwojnaświatowa.

Jesteśmy tu z potrzeby serca, pamiętając o tych doświadczeniach, które dotknęły nasz naród. pic.twitter.com/KoIDir6UY0 — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) September 1, 2019

W Wieluniu rozlega się dźwięk syren, który ma upamiętnić niemiecki nalot na to miasto 1 września 1939 roku.

1 września 2019 r. przypada 80. rocznica wybuchu #IIwojnaświatowa. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie, z udziałem m. in. marszałka @StKarczewski, rozpoczęły się od złożenia wiązanek na grobach Żołnierzy Wojska Polskiego - Poległych Obrońców Westerplatte. pic.twitter.com/uZXmyebUT6 — Senat RP ???? (@PolskiSenat) September 1, 2019

O 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomina MON

Dziś 80. rocznica wybuchu II wojny światowej #pamiętamy pic.twitter.com/uvFBf8pWMO — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) September 1, 2019

Rozpoczynają się uroczystości w Wieluniu. Na miejscu są już prezydenci Polski - Andrzej Duda i Niemiec - Frank-Walter Steinmeier.

Plac Legionów. Wieluń. 1 września 2019 roku. Rozpoczynają się uroczystości 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem Prezydenta Polski @AndrzejDuda oraz Prezydenta Niemiec F. W. Steinmeiera. #80WW2 pic.twitter.com/dSxFap0CAn — PL1918 (@PL1918) September 1, 2019

Premier @MorawieckiM złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. pic.twitter.com/GPS299TO52 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 1, 2019

We wrześniu 1939 roku ZSRR był sojusznikiem III Rzeszy - w tajnym protokole do tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow oba te państwa podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wojska ZSRR 17 września 1939 r. wkroczyły na terytorium II RP uzasadniając to koniecznością ochrony mniejszości białoruskiej i ukraińskiej wobec załamania się państwa polskiego.

Na uroczystości do Polski nie zaproszono prezydenta Rosji Władimira Putina. Kancelaria prezydenta w marcu wyjaśniała, że "zaproszenia zostaną skierowane do przywódców krajów członkowskich UE, NATO i Partnerstwa Wschodniego".

W uroczystościach związanych z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej organizowanych w Warszawie nie weźmie też udziału przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. Tusk tłumaczy swoją nieobecność zbyt późnym otrzymaniem zaproszenia (miało do niego dotrzeć dopiero 29 sierpnia).

Wielkim nieobecnym obchodów 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej będzie prezydent USA Donald Trump, który 29 sierpnia odwołał planowany przyjazd do Polski w związku ze zbliżającym się do wybrzeża Florydy huraganem Dorian. W trakcie obchodów Trump miał wygłosić przemówienie w Warszawie.

Z kolei o 4:45 przed pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte rozpoczną się uroczystości organizowane przez władze Gdańska. Wezmą w nich udział delegacje z 24 miast dotkniętych II wojną światową.

To właśnie w Wieluniu rozpoczną się w tym roku obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. W uroczystościach organizowanych w tym mieście wezmą udział prezydent Andrzej Duda i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Przez lata uważano, że wojna rozpoczęła się od ataku pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Jednak w ostatnich latach pojawiły się wątpliwości co do tego, czy chronologicznie pierwszy nie był atak niemieckiego lotnictwa na Wieluń. Nalot na Wieluń miał rozpocząć się o 4:40, podczas gdy atak na Westerplatte - o 4:45.

II wojna światowa w Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku bezwarunkową kapitulacją III Rzeszy. Na Dalekim Wschodzie wojna zakończyła się 2 września bezwarunkową kapitulacją Cesarstwa Japonii.

II wojna światowa była największym konfliktem w historii świata. W jej trakcie zginęło od 50 do 70 milionów ludzi - w tym 6 mln obywateli przedwojennej II RP. Działania wojenne objęły blisko 1,7 mld ludzi.

Główne uroczystości rocznicowe z udziałem głów państw odbędą się w południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wystąpienia wygłoszą wtedy prezydenci: Polski Andrzej Duda, Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence. Motywem przewodnim mają być słowa „pamięć i przestroga”. W czasie uroczystości przywódcy państw symbolicznie uderzą w dzwon, który zostanie darowany miastu Wieluń.