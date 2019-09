80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa

4:09

We wrześniu 1939 roku ZSRR był sojusznikiem III Rzeszy - w tajnym protokole do tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow oba te państwa podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wojska ZSRR 17 września 1939 r. wkroczyły na terytorium II RP uzasadniając to koniecznością ochrony mniejszości białoruskiej i ukraińskiej wobec załamania się państwa polskiego.

4:08

Na uroczystości do Polski nie zaproszono prezydenta Rosji Władimira Putina. Kancelaria prezydenta w marcu wyjaśniała, że "zaproszenia zostaną skierowane do przywódców krajów członkowskich UE, NATO i Partnerstwa Wschodniego".

4:07

W uroczystościach związanych z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej organizowanych w Warszawie nie weźmie też udziału przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. Tusk tłumaczy swoją nieobecność zbyt późnym otrzymaniem zaproszenia (miało do niego dotrzeć dopiero 29 sierpnia).

4:06

Wielkim nieobecnym obchodów 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej będzie prezydent USA Donald Trump, który 29 sierpnia odwołał planowany przyjazd do Polski w związku ze zbliżającym się do wybrzeża Florydy huraganem Dorian. W trakcie obchodów Trump miał wygłosić przemówienie w Warszawie.

4:05

Z kolei o 4:45 przed pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte rozpoczną się uroczystości organizowane przez władze Gdańska. Wezmą w nich udział delegacje z 24 miast dotkniętych II wojną światową.

4:04

To właśnie w Wieluniu rozpoczną się w tym roku obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. W uroczystościach organizowanych w tym mieście wezmą udział prezydent Andrzej Duda i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

4:03

Przez lata uważano, że wojna rozpoczęła się od ataku pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Jednak w ostatnich latach pojawiły się wątpliwości co do tego, czy chronologicznie pierwszy nie był atak niemieckiego lotnictwa na Wieluń. Nalot na Wieluń miał rozpocząć się o 4:40, podczas gdy atak na Westerplatte - o 4:45.

4:02

II wojna światowa w Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku bezwarunkową kapitulacją III Rzeszy. Na Dalekim Wschodzie wojna zakończyła się 2 września bezwarunkową kapitulacją Cesarstwa Japonii.

4:01

II wojna światowa była największym konfliktem w historii świata. W jej trakcie zginęło od 50 do 70 milionów ludzi - w tym 6 mln obywateli przedwojennej II RP. Działania wojenne objęły blisko 1,7 mld ludzi.

4:00

Główne uroczystości rocznicowe z udziałem głów państw odbędą się w południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wystąpienia wygłoszą wtedy prezydenci: Polski Andrzej Duda, Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence. Motywem przewodnim mają być słowa „pamięć i przestroga”. W czasie uroczystości przywódcy państw symbolicznie uderzą w dzwon, który zostanie darowany miastu Wieluń.