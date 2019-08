Dwaj Brytyjczycy chcą oblecieć świat myśliwcem z czasów wojny

- To najbardziej majestatyczna maszyna - mówi Brooks w rozmowie z AFP.

- Mamy nadzieję ponownie zapoznać ludzi z pięknem i estetyką Spitfire'a - dodaje.

W ciągu czterech miesięcy 76-letni samolot ma pokonać 43500 km.

Spitfire odegrały kluczową rolę w powietrznej Bitwie o Anglię z 1940 roku.

- Spitfire reprezentuje wolność dla ludzkości - przekonuje Brooks nawiązując do wkładu myśliwców w zwycięską wojnę z nazizmem.

Z ok. 20 tys. wyprodukowanych Spitfire'ów do dzisiaj przetrwało ok. 250, a tylko 50 z nich jest w stanie latać.

Srebrny Spitfire ma w poniedziałek wystartować z Goodwood na południu Anglii i skierować się na północ, do Szkocji.

Następnie samolot ma pokonać Atlantyk lądując na Wyspach Owczych, w Rejkiawiku, na Grenlandii i w północnej Kanadzie.

Potem myśliwiec przeleci na Ameryką Północną, Azją, Bliskim Wschodem i Europą.

Spitfire ma pojawić się nad Wielkim Kanionem, górą Fudżi, a także nad Piramidami, Statuą Wolności czy Akropolem. Lot ma zakończyć się 8 grudnia.

Brooks mówi, że siedzenia za sterami Spitfire'a nie da się z niczym porównać.

- Do większości samolotów się wsiada, Spitfire'a "zakłada się" na siebie. Kiedy jest się w środku, jest się częścią tej maszyny - przekonuje.

- Ten samolot ma prawdziwą duszę - dodaje.

Spitfire, którym dwaj Brytyjczycy odbędą lot, został zbudowany w 1943 roku. Od tamtego czasu brał udział w 51 misjach bojowych.