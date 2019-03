Prezydent Meksyku chce przeprosin od Hiszpanii i papieża

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador w poniedziałek poinformował, że zwrócił się do rządu Hiszpanii i papieża Franciszka o przeprosiny dla rdzennej ludności Meksyku za krzywdy jakie doznała ona w czasie konkwisty - podboju dzisiejszego Meksyku przez Hiszpanów przed 500 laty.

W nagraniu umieszczonym na Facebooku i Twitterze prezydent Lopez Obrador oświadczył, że napisał w tej sprawie do króla Hiszpanii Filipa VI.

- Już wysłałem list do króla Hiszpanii i list do papieża, aby poprosili rdzennych mieszkańców (Meksyku) o przebaczenie za łamanie tego, co dziś nazywa się prawami człowieka - podkreślił prezydent Meksyku.

Obrador wyjaśnił, że w listach przywołuje masakry, do jakich dochodziło w Meksyku w czasie konkwisty, na początku XVI wieku. - Budowali kościoły na świątyniach, nasi patrioci byli ekskomunikowani. Pojednamy się, ale najpierw muszą nas poprosić o przebaczenie - dodał.

Reuters przypomina, że Hiszpania jest dla Meksyku jednym z najważniejszych źródeł bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Hiszpański MSZ na razie nie skomentował sprawy. Ministerstwo wydało jednak oświadczenie, w którym - według hiszpańskich mediów - podkreśla, że wydarzenia sprzed 500 lat na terytorium dzisiejszego Meksyku "nie mogą być oceniane ze współczesnej perspektywy".

"Rząd Hiszpanii podtrzymuje wolę współpracy z rządem Meksyku" - podkreśla MSZ Hiszpanii w oświadczeniu.